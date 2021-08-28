الرئيسان العراقي والمصري يؤكدان أهمية تطوير العلاقات والعمل على امن واستقرار المنطقة

2021/08/28 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، أن العلاقات العراقية المصرية في تطور مهم، وأن تعزيزها يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة أجمع.

جاء ذلك، خلال استقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حيث اكد الرئيس صالح على تعزيز عمل التعاون الثلاثي الذي يضم الأردن، والاستفادة من التواصل الجغرافي، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة ومدّ أنابيب النفط، من جانبه، ثمن الرئيس المصري، الجهود العراقية المبذولة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، ومؤكداً تطلع مصر لـتطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني|.

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