2021/08/28 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء الكويتي: لن تنعم الدول العربية بالاستقرار طالما العراق يفتقدها المركز الخبري الوطني.

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