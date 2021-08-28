2021/08/28 | 14:27 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 أغسطس 2021 | 02:12 مساءً

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تشكيل لجنة لتحديد مكان المدينة الإبراهيمية

اعلنت مفتشية اثار ذي قار، السبت، عن تشكيل لجنة من الآثاريين لتحديد المواقع التي يمكن ان ترشح لتكون المدينة الابراهيمية القريبة من آثار أور.



وذكر مدير المفتشية عامر عبد الرزاق في حديث لوكالات محلية، انه "تم تشكيل لجنة من خمسة خبراء في الآثار للكشف وتحديد الارض الخاصة بالمدينة الابراهيمية القريبة من أور".



واشار عبد الرزاق الى ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق لجنة قرار 33 المشكلة لتطوير مدينة أور الاثارية، تعمل على انشاء مدينة تحت اسم (المدينة الابراهيمية) تقام عليها عدة مشاريع من فنادق وسوق تراثي ومركز للزائرين ومتحف".

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