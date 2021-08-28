العراق يلعب دوراً مركزياً في تعزيز الحوار الإقليمي.. العاهل الاردني: امن واستقرار العراق يعني امننا واستقرارنا جميعا

2021/08/28 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى العاهل الأردني الملك عبد الله

الثاني بن الحسين، اليوم السبت، على دور

العراق في مد جسور الحوار وتعزيزه على

المستويين الإقليمي والدولي.

وقال العاهل الأردني في كلمة خلال

انطلاق اعمال مؤتمر بغداد لل

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