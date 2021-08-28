الكاظمي: لاعودة للعلاقات المتوترة والحروب العبثية مع الجيران والاصدقاء

2021/08/28 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

اليوم السبت أعمال مؤتمر بغداد للتعاون

والشراكة.

وقال الكاظمي في كلمة الافتتاح خلال

ترؤسة القمة، إن هذا المؤتمر يُعقد في

ظرف حساس وتاريخي، وهو يمثل زخما جديدا

للع

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