2021/08/28 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السيسي: مصر تنظر للإنجازات المتحققة برئاسة الكاظمي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي: مصر تنظر للإنجازات المتحققة برئاسة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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