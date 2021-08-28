أمير قطر: نثمن الجهود المبذولة في ارساء الاستقرار في العراق

2021/08/28 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادثمن امير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، الجهود المبذولة بارساء الاستقرار في العراق.

وقال امير قطر خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون وللشراكة وتابعتها (بغداد اليوم)، "نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدور في فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة".وأضاف، "نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة".وأكد بن حمد "مواصلة دعمنا للشعب العراقي في تحقيق تطلعاته".واعرب عن ثقته بأن "يعيد العراق اكتشاف مصادر قوته وأهمها الإنسان العراقي".

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