عاجل..السيسي:ان الاشقاء في العراق لديهم العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معا

2021/08/28 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان الاشقاء في العراق لديهم العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معا .وقال السيسي في كلمة له خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة:" ننظربتقدير الى الانجازات التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية , مضيفا نحن مستمرون بدعم جهود الحكومة العراقية الرامية لاستقرار البلاد ".وتابع: نثق بقدرة العراق عل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة , و نقف سندا ودعما للحكومة العراقية نحو تقوية الدولة ومسساتها".وخاطب الرئيس المصري الشعب العراقي بالقول:" حافظوا على بلادكم وابنوا مستقبلكم بالتعاون والمشاركة , مضيفا ان العراق يستحق المكانة الرفيعىة والرقي والتطور والاستقرار والامان "./انتهى2

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