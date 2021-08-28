رئيس الوزراء الكويتي: العراق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل بالانتخابات

2021/08/28 | 14:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس الوزراء الكويتي، ان العراق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل بالانتخابات.وقال في كلمة له بمؤتمر بغداد اليوم:" ان الكويت ستبقى مساندة للعراق، مضيفا نتطلع لمواصلة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين العراق والكويت"./انتهى7

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