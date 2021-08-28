رئيس وزراء الكويتي: العراق مقبل على مرحلة محورية في مسيرته من خلال الانتخابات المقبلة

2021/08/28 | 14:32 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس الوزراء الكويتي: نشكر الكاظمي على الدعوة لعقد مؤتمر بغداد

رئيس الوزراء الكويتي: الدول العربية لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقدها

رئيس الوزراء الكويتي: العراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية في المنطقة

رئيس الوزراء الكويتي: العراق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل بالانتخابات

رئيس الوزراء الكويتي: الكويت ستبقى مساندة للعراق

رئيس الوزراء الكويتي: نتظلع لمواصلة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين العراق والكويت

رئيس الوزراء الكويتي: علاقات بلادنا مع العراق تسير بخطى ثابتة

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