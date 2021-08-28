2021/08/28 | 14:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الحكومة تعهدت أمام الشعب باستعادة دور الريادة للعراق، مشيرا الى أن مؤتمر بغداد سيكون بابا لتبادل وتحقيق المشتركات الاستثمارية.وقال الكاظمي بكلمته الترحيبة لبدء مؤتمر بغداد، إن ” العراق واجه تحديات كبيرة على مختلف المجالات”، مصيفا أن “انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورية إقامة […]

ظهرت المقالة انطلاق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة..



بكلمة ترحيبية للكاظمي أولاً على الايام نيوز.

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