الكاظمي: لا عودة للمسارات غير الديمقراطية

2021/08/28 | 14:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإرهاب يمثل خطراً مشتركاً على الجميع العراق يرفض استخدام اراضيه كساحة للصراعات.

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