رئيس وزراء الكويت: الدول العربية لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقدها

2021/08/28 | 14:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، اليوم السبت، ان العراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية في المنطقة، مشيرا الى ان الدول العربية لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقدها.وقدم الصباح، خلال مشاركته في قمة بغداد للتعاون والشراكة، شكره لرئيس الوزراء مصطفى لكاظمي على الدعوة لعقد مؤتمر بغداد، مبينا ان “الدول العربية …

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