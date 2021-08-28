تعالوا نفكر.. ما أسباب انسحاب أمريكا من أفغانستان وما علاقة الصين بالأمر؟

2021/08/28 | 14:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح الكاتب والمحلل السياسي، طارق عثمان، في هذه الحلقة من "تعالوا نفكّر"، الأسباب الكامنة وراء سحب الولايات المتحدة لقواتها من أفغانستان، وأثر ذلك على وجودها في قارة آسيا بشكل عام، وعلاقة هذا الانسحاب مع المنافسة الاستراتيجية المتنامية في مختلف الأصعدة - السياسية والعسكرية والثقافية وغيرها - بين واشنطن والصين.

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