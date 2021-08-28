قمة بغداد.. الكاظمي: نرفض أن يكون العراق ساحة تصفية الصراعات الإقليمية

2021/08/28 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس وزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على رفض استخدام الأراضي العراقية ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية.

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