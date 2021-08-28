الرئيس الفرنسي يؤكد التزام بلاده بمحاربة الارهاب ومساندة العراق

2021/08/28 | 14:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن دولته ملتزمة بمحاربة الإرهاب ومساندة العراق.وقال ماكرون في كلمته التي القاها خلال “مؤتمر بغداد”، “يسرني أن أعود إلى العراق مجدداً للمشاركة في مؤتمر بغداد، الذي يبين الشراكات وتحقيق السلام في المنطقة وان الشعب العراقي عانى الكثير بسبب الحروب، وأنه يتوجه اليوم نحو الاستقرار والتنمية”.وأضاف […]

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