الحجرف: علاقة دول مجلس التعاون الخليجي مع العراق تأتي ضمن الثوابت

2021/08/28 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، ان علاقة دول مجلس التعاون الخليجي مع العراق تأتي ضمن الثوابت.وقال الحجرف في كلمة له بمؤتمر قمة بغداد:" نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع العراق".وأكد ضرورة متابعة مخرجات مؤتمر الكويت، وهناك علاقات استراتيجية بين العراق ومجلس التعاون الخليجي.ودعا الحجرف إلى مساندة العراق في مواجهة التحديات./انتهى7

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