وزير الطاقة الاماراتي: مؤتمر بغداد خطوة مهمة على طريق عودة العراق الى محيطه الإقليمي والدول

2021/08/28 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ان مؤتمر بغداد خطوة مهمة على طريق عودة العراق الى محيطه الإقليمي والدولي".وقال في كلمة بمؤتمر بغداد:" ان الحضور الدولي يعبر عن دعم العراق، مؤكدا وقوف الإمارات إلى جانب العراق، ./انتهى7

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