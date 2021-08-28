بالصور.. وفاة عائلة كاملة بسبب حريق جنوب العراق

2021/08/28 | 15:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في السماوة، السبت، بوفاة عائلة كاملة نتيجة حريق مروع بأحد المنازل في منطقة الجربوعية بمحافظة المثنى.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (28 اب 2021) ان "عائلة كاملة لقو مصرعهم في منطقة الجربوعية بمدينة السماوة وهم كل من الام و اطفالها و عددهم اثنين لايتجاوز اعمارهم الـ5 سنوات."

وأضاف المصدر ان "سبب الحريق هو تماس كهربائي وادى الى محاصرة الام و اطفالها بالنيران و لم تتمكن من الخروج وتسبب الى وفاة العائلة بالكامل (الام وابناءها)."

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