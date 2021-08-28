2021/08/28 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 31 دقيقة

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: مؤتمر بغداد يؤكد أهمية دور العراق الإقليمي

منذ ساعتين

الكاظمي يعرب عن تطلّعه إلى توطيد التعاون المشترك بين بغداد والدوحة

منذ ساعتين

صالح والسيسي يؤكدان على تعزيز العلاقات العراقية المصرية بما يخدم أمن المنطقة

منذ 3 ساعات

وزير الخارجية يستقبل نظيره السعودي في مطار بغداد

منذ 4 ساعات

الأمين العام للجامعة العربية يصل بغداد

منذ 19 ساعة

تقنية استثنائية من يوتيوب لأصحاب هواتف “آيفون”

منذ 21 ساعة

إشارات فضائية غامضة

منذ يومين

حيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتك

منذ يومين

هجوم على الفنانة منى زكي

منذ 3 أيام

حسناء من الجبل الأسود تفوز بمسابقة الكسل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة الإماراتي: المؤتمر مبادرة شجاعة لتأسيس التعاون والشراكة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة الإماراتي: المؤتمر مبادرة شجاعة لتأسيس التعاون والشراكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).