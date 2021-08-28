وزير الخارجية الإيراني: التبادل التجاري مع العراق بلغ 300 مليار دولار

2021/08/28 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ان حجم التبادل التجاري مع العراق خلال السنوات الماضية بلغ 300 مليار دولار، فيما أكد ان الأمن لا يستتب إلا عبر الثقة المتبادلة بين دول المنطقة.وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال كلمته في قمة بغداد، “سعيدون بمشاركتنا في مؤتمر بغداد”، مبينا ان “العراق يلعب …

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