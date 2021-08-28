التعاون الإسلامي: نحن على ثقة بأن العراق بقدراته سيعيد مكانته في العالم

2021/08/28 | 15:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يقف اليوم على مرحلة جديدة وهي مرحلة البناء والتنمية مما يطلب دعمه اقليميا ودوليا.

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