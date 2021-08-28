يضاعف حالات دخول المستشفى..دراسة تكشف خطورة متحور دلتا من كورونا

2021/08/28 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة بريطانية إلى أن مخاطر دخول المستشفى تتضاعف بسبب متحور دلتا من فيروس كورونا.

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