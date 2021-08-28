الدهلكي: زيارة الرئيس الفرنسي إلى العراق “نذير شؤم” وعليه الاعتذار من العالم الإسلامي

2021/08/28 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصف القيادي في تحالف تقدم النائب رعد الدهلكي، زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى العراق بأنها “نذير شؤم”، مشيرا الى تجاربه السابقة في منطقة الشرق الاوسط وخصوصا لبنان، فيما نوه الى تبنيه للرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول الأعظم.وقال الدهلكي في بيان صحفي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العراق يرحب …

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