"حاولوا اختطاف ابنتهم الحامل".. اعتقال عائلة عراقية بأكملها في أريزونا

2021/08/28 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة في ولاية أريزونا ستة أشخاص من عائلة عراقية واحدة بتهم تتعلق باستهداف ابنتهم الحامل ومحاولة اختطافها في عدة مناسبات.

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