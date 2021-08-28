2021/08/28 | 15:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن سعادته بالحضور إلى العراق، مؤكدا أن دولته ستقف “سندا للحكومة العراقية في تحقيق الأمن”.وقال السيسي في كلمته في “مؤتمر بغداد”، إننا “سعيدون بتواجدنا في العراق”.وأضاف أن “العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة، وان دولته تنظر للإنجازات المتحققة برئاسة الكاظمي”.وأكد السيسي أن “مصر مستمرة […]

ظهرت المقالة الرئيس المصري: العراق واجه سنوات من الإرهاب..



ارتد على الدول المجاورة أولاً على الايام نيوز.

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