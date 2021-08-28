أمير قطر: ندعم العراق على المستويين الإقليمي والدولي

2021/08/28 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الأمير القطري تميم بن حمد ال الثاني، اليوم السبت، ان دولته تدعم العراق على المستويين الإقليمي والدولي.وقال ال الثاني خلال كلمته في “مؤتمر بغداد”، إننا “نثمن الجهود المبذولة في ارساء الاستقرار في العراق”.مؤكدا “على وحدة العراق”.وأضاف أن “العراق مؤهل في ارساء السلم في المنطقة”.واشار إلى أن “دولته ستواصل دعم […]

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