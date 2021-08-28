مؤتمر بغداد ينهي جلسته المفتوحة ويدخل بأخرى مغلقة

2021/08/28 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى

الكاظمي، اليوم السبت، انتهاء الجلسة

المفتوحة لمؤتمر بغداد للتعاون

والشراكة.

ودعا الكاظمي وفود المؤتمر الى الدخول

في جلسة مغلقة، وذلك اثر انتهاء الجلسة

المفتوحة عقب ان

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