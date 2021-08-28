الامارات: نقف إلى جانب العراق خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها

2021/08/28 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الطاقة والبنى التحتية

الاماراتي سهيل بن محمد، اليوم السبت،

وقوف بلاده إلى جانب العراق خلال

المرحلة المقبلة، واصفاً مؤتمر بغداد

بأنه "بالغ الاهمية".

وقال بن محمد في كلمة بلاده التي القاها

خلا

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