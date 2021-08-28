متى يجب أخذهما؟.. تعرّف على الفوارق بين الجرعة الثالثة والمعززة من لقاح كورونا

2021/08/28 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

استعرض تقرير أمريكي عددًا من الفوارق بين الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والجرعة المعززة منه.

وأوضح التقرير الذي نشرته شبكة "WGN9" الأمريكية، وتابعته (بغداد اليوم) أن مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة توصي بالجرعة الثالثة للأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة بمستويات تتراوح من معتدل إلى شديد، وذلك بعد مرور 4 أسابيع على تلقي الجرعة الثانية من لقاحي فايزر وموديرنا.

وفسر التقرير إعطاء الجرعة الثالثة بأن بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، قد لا يستطيعون بناء استجابة مناعية كافية بعد الجرعتين الأوليين، ولذلك فإن الجرعة الثالثة قد تكون مساعدة في بناء هذه الاستجابة.

وفيما يتعلق بالجرعات المعززة، أرجع تقرير الشبكة الأمريكية أهميتها إلى أن المناعة المكتسبة بعد الجرعتين الأوليين قد تتضاءل مع مرور الوقت، ولذلك فإن الحاصلين على اللقاح قد يحصلون على جرعة معززة بعد 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية لتعزيز مناعتهم.

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