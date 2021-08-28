مسؤول في مؤسسـة ايران الاعلاميـة لـ/ نينا / : ايران تدعم الدور العراقي الفاعل في حل خلافات المنطقـة

2021/08/28 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكـد مدير الشؤون الدولية في مؤسسة ايران الاعلامية مختار حداد ، دعم الجمهورية الاسلامية للدور العراقي في حلحلة الخلافات والازمات التي تشهدها المنطقـة .وذكر حداد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم مثل هذه الجهود في المنطقة ودول الجوار ".واضاف ان " الرئيس ابراهيم رئيسي ، خلال ادائه اليمين الدستورية ، اكد ان سياسة ايران الخارجية لهذه المرحلة ستركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة ، لذلك ايران تدعم الجهود العراقية "، مبينا ان " هكذا جهود هي جيدة ، لانها تعيد العراق الى دوره الريادي في المنطقة اولا ، مبينا ان هناك تطورا سياسيا نشهده في العراق ينعكس على دول المنطقة ايجابيا ".واوضح حداد ، وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الايرانية ، " عندما دعت بغداد الى وساطة بين ايران والسعودية ، وافقت طهران على ذلك ، وبالفعل جرت المفاوضات برعاية عراقية ووصلت الى نتائج ايجابية ، ما يعني بالنتيجة ان ايران تدعم هذا الدور العراقي الفاعل "./انتهى5

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