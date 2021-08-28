رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق الاوسط الدولية لـ/ نينا / : دول الجوار تحـرص على ان ياخذ العراق دوره الريادي بالمنطقة

2021/08/28 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عـد رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط الدولية علي حسـن ، ان العراق الجديد يؤكد للعالم حرصه على ان تكون لغة المصالح المشتركة والثقة المتبادلة بديلا عن لغة التناحر والصراعات في المنطقة .وذكر حسـن ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " وجدنا العراق اليوم ينعم بقدر كبير من الاستقرار والامن اكثر من ذي قبل ، حيث نتطلع جميعا الى تحقيق الاستقرار التام في العراق ".واضاف " اليوم نحن في عراق جديد يمد يد التعاون لاشقائه ومحيطه من دول الجوار ويؤكد للعالم حرصه على ان تكون لغة المصالح المشتركة والثقة المتبادلة بديلا عن لغة التناحر والصراعات في المنقطة التي سادت خلال عقود ماضية "، مبينا ان " جوار العراق يمد يد التعاون نحو عراق امن ومزدهر ، وكذلك الدول العربية الشقيقة والصديقة تلبي دعوة هذا المؤتمر لاجل تحقيق الاستقرار في العراق .واوضح حسـن ، ان " هناك اهتماما مصريا كبيرا بانجاح مؤتمر بغداد ، تجسد بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الى بغداد على رأس وفد رفيع "، مشيرا الى وجود حرص متبادل لدول الجوار وتقدير مهم للعراق لاخذ دوره الريادي نحو مزيد من الامن والاستقرار "./انتهى5

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