رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وزير الخارجية السعودية تعزيز التعاون المشترك

2021/08/28 | 16:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى …

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