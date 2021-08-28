اعتقال عائلة عراقية بأكملها في أريزونا الامريكية بسبب ابنتهم 'الحامل'

2021/08/28 | 16:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة في ولاية أريزونا الأميركية ستة أشخاص من عائلة عراقية واحدة، بتهم تتعلق باستهداف ابنتهم الحامل ومحاولة اختطافها في عدة مناسبات.

والأشخاص المعتقلون هم كل من والد الضحية ويدعى فارس الفرطوسي وزوجته سعاد وكل من علي وبشير وياسر وهم إخوة الضحية، بالإضافة إلى أختها زهراء، وفقا لمحطة "فوكس نيوز 10" المحلية.

يقول المحققون إن عائلة الضحية لديها تاريخ من المضايقات ضد ابنتهم بسبب علاقتها بصديق حميم من ديانة أخرى.



ويؤكد المحققون أن عائلة الضحية تعتقد أن صديقها يحتجزها رغما عنها.

ووفقا لوثائق المحكمة فقد بدأت عمليات المضايقة للضحية في مارس الماضي عندما توجه أخ وأخت الضحية إلى منزل والدة صديقها حيث كانت تسكن وحاولوا استعادتها لكنهم لم ينجحوا بعد أن تم طردهم واستدعاء الشرطة.

بعدها هربت الضحية وصديقها إلى مدينة قريبة في محاولة منها للابتعاد عن عائلتها لكنهم اكتشفوا مكانها وتوجهوا للفندق وحاول أحد إخوتها إجبارها بالقوة على العودة للمنزل، قبل أن يتدخل صديقها وينجح في إبعاده بقوة السلاح.

بعدها تكررت محاولات اختطاف الفتاة، كما تلقى صديقها تهديدات، من أحد أفراد عائلة الضحية، بخطف أخته البالغة 15 عاما، وفقا للشرطة.

ولم تكشف السلطات عن اسم الضحية البالغة من العمر 20 عاما، لكن وثائق المحكمة تبين أن العائلة تتحدر من العراق وكانت تعتزم إعادة الفتاة إلى بلدها الأم حيث يمكن أن تتعرض للقتل هناك.

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