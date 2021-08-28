هل سينزل الشعب ال الشارع - سعيد الوجاني

2021/08/28 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني فضلت استعمال سينزل بدل نزول .



فالنزول يعني التأكيد واليقين ، في حين يعني سينزل ، الاحتمال الذي يبقى مربوطا بالظرفية ، وبالظروف ، والزمن ..



ان الفرق بين الكلمتين هو حرف ( س ) الذي ينفي التأكيد ، لصالح الاحتمال ، ومجرد التساؤل .فاذا تحققت الظروف ، والظرفية ، واصبح الزمان مؤاتيا ، اكيد سيتحول مجرد التساؤل عن النزول ب (سينزل ) ، الى نزول .



وطبعا سيصبح التساؤل الذي يشغل الجميع ، هو مدى القدرة على ......





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