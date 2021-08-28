أبو الغيط: تحقيق الدول لأمنها لا ينبغي أن يكون على حساب دول أخرى

2021/08/28 | 16:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، السبت، إن العراق عانى كثيراً عبر العقود الماضية ودفع أثماناً باهظة، وذلك خلال مشاركته في قمة بغداد.

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وقال أبوالغيط "العراق خاض حربا شريفة ضد الإرهاب"، مضيفا "شعب العراق يستحق أن ينعم بالسلام والأمن بعد طول معاناة".

وأضاف "العراق يسعى لبناء علاقة جديدة مع دول الإقليم على أساس الاحترام والتعاون".

ومضى قائلا "تحقيق دولة ما لأمنها ومصالحها لا يجب أن يكون على حساب الآخرين".

أبوالغيط قال أيضا "العلاقات بين الدول إن لم تتأسس على مفاهيم مشتركة ينتهي بها الحال للنزاع".

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