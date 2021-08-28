2021/08/28 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا تحقيقاً في إصابة مواطن ألماني بطلقات نارية بمطار كابول.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه الألمانية، اليوم السبت، إنه “يتم إجراء التحقيق بناء على اشتباه أولي في تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية”، مضيفاً أنه بسبب عدم اتضاح من أطلق النار، ستُجرى التحقيقات ضد مجهولين.

وأُعلن يوم الجمعة قبل الماضي أن مواطناً ألمانياً أصيب بطلقات نارية وهو في طريقه إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وكان ألماني آخر أصيب بجروح طفيفة بالقرب من المطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تفتح تحقيقاً في إطلاق النار على أحد رعاياها في كابول) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تفتح تحقيقاً في إطلاق النار على أحد رعاياها في كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).