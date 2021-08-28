كلمتا وزير الطاقة الاماراتي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر بغداد

2021/08/28 | 16:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحضور الدولي في المؤتمر يعبر عن دعم العراق والمؤتمر خطوة مهمة على طريق عودة العراق بين محيطه الإقليمي والدولي.ص

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