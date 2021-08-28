شاهد.. معلمة أمريكية تستخدم هذه الطريقة لتشجيع الأطفال على بدء يومهم الدراسي

2021/08/28 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ارتفاع حالات الصحة العقلية لدى الأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط وباء كورونا، أقامت نيفيتريا أكير، وهي معلمة في مدرسة أتلانتا، طقوسًا صباحية خاصة لدعم طلابها..شاهد ماذا تفعل لتُلهب مشاعرهم؟

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