مكافحة المخدرات تلقي القبض على 25 متهماً في 4 محافظات

2021/08/28 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 25 متهماً في 4 محافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها ألقت القبض على ( 25 ) متهما في محافظات ( بابل، والبصرة، وذي قار،وكركوك ) وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي”.وأشارت الى “إحالتهم للقضاء …

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