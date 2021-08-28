قمة بغداد..

2021/08/28 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في كلمته في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" أن ما تشهده المنطقة يستدعي رفع مستوى التنسيق.

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