سياسي عراقي يتحدث عن 'قطيع الهوايش': رعاتها يمتطون الخيول (أو الجكسارات)!

2021/08/28 | 17:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث السياسي العراقي، فائق الشيخ علي، السبت، عن "قطيع الهوايش"، فيما أشار إلى ان "رعاتها يمتطون الخيول (أو الجكسارات)".

وكتب الشيخ علي في تغريدة على "تويتر" اليوم، (28 اب 2021)، "القطيع أنواع! فلو أخذنا قطيع البقر مثلا (تسمى "الهوايش" بالعراق) فرعاتها يمتطون الخيول (أو الجكسارات) بسروج مريحة عند سوقها للمذبح (بالعراقي المصلخ)".

وتابع: "وبأيديهم حبال تسحل فيه الهايشة من رقبتها وسياط تضرب بها إذا شذت أو خرجت عن القطيع".

واختتم بالقول "لا اعتراض للهوايش..



ولا قرت أعين الجبناء!".

القطيع أنواع!فلو أخذنا قطيع البقر مثلاً (تسمى "الهوايش" بالعراق) فرعاتها يمتطون الخيول (أو الجكسارات) بسروج مريحة عند سوقها للمذبح (بالعراقي المصلخ) وبأيديهم حبال تُسَحل فيه الهايشة من رقبتها وسياط تُضرَب بها إذا شذت أوخرجت عن القطيع.لا اعتراض للهوايش..



ولا قَرَّت أعين الجبناء!

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) August 28, 2021

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