2021/08/28 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قلل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، من أهمية عملية اغتيال زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن التي نُفذت في عهد سلفه باراك أوباما.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وشدد ترامب في المقابل، خلال حوار مع المذيع هيو هيويت، (28 اب 2021)، على أهمية اغتيال زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي وقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في عهده.

وقال: "كان مؤسس داعش البغدادي أخطر بكثير وبأضعاف من أسامة بن لادن، وجه أسامة بن لادن ضربة واحدة فقط، وهي كانت سيئة جدا، في مركز التجارة العالمي في نيويورك.



لكن هذين الشخصين(البغدادي وسليماني) كانا وحشين".

وذكر ترامب أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال له في حوار شخصي إنه عندما علم باغتيال سليماني "أغلق مكاتبه وذهب إلى المنزل لأسبوع".

ونقل ترامب عن خان قوله: "عندما تخلصت من سليماني كان ذلك أهم ما حدث في الشرق الأوسط منذ 100 عام".

"The Hugh Hewitt Show +RT"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعود إلى الواجهة ويذكّر بعمليتي اغتيال قاسم سليماني والبغدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعود إلى الواجهة ويذكّر بعمليتي اغتيال قاسم سليماني والبغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).