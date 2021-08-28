عملية احتيال على “واتس آب” تتيح للمتسللين سرقة أموالك

2021/08/28 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير عن عملية احتيال جديدة على “واتس آب”، تتيح للقراصنة الوصول الكامل إلى محادثات المستخدمين الخاصة.

وحذر خبراء الأمن السيبراني من عملية احتيال جديدة سيئة قادرة على اختراق المحادثات الخاصة وسرقة الأموال من محبي تطبيق الدردشة.

واكتشف التهديد الأخير من قبل فريق الأمن السيبراني في Kaspersky، الذي اكتشف انتشار التعليمات البرمجية الضارة عبر نسخة معدلة وغير رسمية من “واتس آب”.

وعلى الرغم من أن “واتس آب” مجاني تماما للاستخدام والتنزيل على كل من “آيفون” و”أندرويد”، فغالبا ما يتم إغراء بعض المستخدمين من خلال الإصدارات المعدلة من التطبيق المتوفرة في متاجر التطبيقات عبر الإنترنت.

وتعد هذه التطبيقات غير الرسمية بجلب ميزات جديدة ومثيرة غير موجودة في التطبيق الأصلي المملوك لـ”فيسبوك”، مثل القدرة على التحقق من آخر مرة كانت فيها جهات الاتصال متصلة بالإنترنت، دون الكشف عن وجودك، والرد على الرسائل التي حذفها المستخدمون الآخرون، وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، قد يكون تثبيت هذه التطبيقات مليئا بالمخاطر التي يمكن أن تترك المستخدمين يواجهون العديد من الكوابيس.



وتم استهداف تطبيق يُدعى FMWhatsapp، مؤخرا بواسطة برامج ضارة سيئة، تسمى Triada mobile Trojan، ويمكن أن تسبب بعض الخراب الخطير على الأجهزة.

وبمجرد الإصابة به، يبدأ الفيروس في إطلاق إعلانات غير مرغوب فيها لا نهاية لها على الشاشة ولا يمكن إيقاف تشغيلها.

والأسوأ من ذلك، يتم تسجيل المستخدمين بعد ذلك في خدمات الاشتراك باهظة الثمن دون إذنهم.



وفي الواقع، تتم العملية برمتها في نافذة غير مرئية مع الضغط على زر “اشتراك” تلقائيا.

وربما يكون أخطر جزء في الهجوم هو أنه يمكن أيضا السماح لجميع الغرباء بقراءة واعتراض الدردشات الشخصية المرسلة عبر الخدمة الشعبية.

وفي حديثه عن الاكتشاف، قال إيغور غولوفين، خبير الأمن السيبراني في Kaspersky: “مع هذا التطبيق، يصعب على المستخدمين التعرف على التهديد المحتمل لأن تطبيق التعديل يقوم بالفعل بما هو مقترح، فهو يضيف ميزات إضافية.



ومع ذلك، فقد لاحظنا كيف بدأ مجرمو الإنترنت في نشر الملفات الضارة من خلال حظر الإعلانات في مثل هذه التطبيقات.



ولهذا السبب نوصي باستخدام برنامج مسنجر الذي يتم تنزيله من متاجر التطبيقات الرسمية.



والذي قد يفتقر إلى بعض الوظائف الإضافية، لكنه لن يقوم بتثبيت مجموعة من البرامج الضارة على هاتفك الذكي”.

وإلى جانب اكتشاف التهديد، أصدر خبراء Kaspersky أيضا بعض الإرشادات لمساعدة مستخدمي “واتس آب” على البقاء بأمان.



وهذا يشمل:

• فقط قم بتثبيت التطبيقات من المتاجر الرسمية والموارد الموثوقة

• تذكر التحقق من الأذونات التي تمنحها للتطبيقات المثبتة، قد يكون بعضها خطيرا للغاية

• قم بتثبيت مضاد فيروسات محمول موثوق به على هاتفك الذكي.



وسوف يكتشف ويمنع التهديدات المحتملة.

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