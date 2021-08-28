البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

2021/08/28 | 17:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي عقد بمشاركة تسع دول، السبت، بيانه الختامي.وجاء في البيان، ان المشاركين شددوا على ضرورة توحيد الجهود الاقليمية والدولية بما ينعكس ايجابا على استقرار المنطقة وأمنها، فيما رحبوا بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول الى ارضية من المشتركات مع المحيطين الاقليمي والدولي.واضاف، ان احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل واضح […]

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