على ارض العراق تحل العقد.. قطر ومصر يستئنفان التعاون

2021/08/28 | 17:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي.

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