بيان الذكرى 51 لتأسيس المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية -إلى الأمام- - النهج الديمقراطي

2021/08/28 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي نضال مستمر لأكثر من نصف قرن من أجل بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة المغربيةفي 30 غشت 2021 نحيي الذكرى 51 لتأسيس المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية "إلى الأمام".تحل هذه الذكرى والنهج الديمقراطي، كاستمرارية فكرية وسياسية للحركة الماركسية-اللينينية المغربية، وخاصة منظمة "إلى الأمام"، مقبل على الإعلان، في مؤتمره الوطني الخامس، عن تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة الذي شكل الهدف الأساس ......





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