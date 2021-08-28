لا مسرحية بدون (بروفة) - سامي عبد الحميد

2021/08/28 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد في صفحة الثقافة المسرحية في صحيفة (المدى) تعرّض الباحث (أحمد شرجي) الى متعة المخرج العراقي (جواد الأسدي) في بروفاته للمسرحيات التي أخرجها سواء مع (منظمة التحرير الفلسطينية) أم مع جهات منتجة أخرى، وكأن (الأسدي) هو المخرج المسرحي الوحيد الذي يجد متعة في تمارينه لأية مسرحية يخرجها.المخرج المتمكن والمبتكر لا بد أن يجد مثل تلك المتعة خلال التمارين وذلك لأن المتعة تلك تأتي من الاكتشاف حيث أن مرحلة ا ......





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