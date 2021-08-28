مفكرو -الهشّك فشّك- - فؤاد النمري

2021/08/28 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري مفكرو "الهشك فشك"لم أحفل يوماً بنقودات أشتات اليسار المختلفة الغبية لاعتباري الدكتور سمير أمين من مصر مفكراً من مفكري "الهشّك فشّك" الذين يكتبون بهدف تحقيق ذواتهم غير السويّة، لم أحفل لأن هؤلاء اليسارويين وقد شلحوا عباءة الماركسية لا بد لهم من أن ينتصروا بقوة لكل من ينحرف عن النهج الماركسي القويم كسمير أمين ويتحول بالتالي كمفكر إلى أحد أبرز مفكري "الهشّك فشّك" .اليوم عثرت مصادفة على مغكر آ ......





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