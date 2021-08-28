الرئيس المصري يلتقي أمير قطر على هامش مؤتمر بغداد.. وبيان رئاسي عن ما حدث في أول لقاء

2021/08/28 | 17:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش مؤتمر بغداد في العراق، السبت، في أول لقاء بينهما بعد سنوات من التوتر بين البلدين على خلفية الأوضاع السياسية في مصر.

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